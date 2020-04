Im Jugendhaus ProZwo herrscht nur noch Leere

Wo im Mühlacker Jugendhaus ProZwo ansonsten an vier Tagen in der Woche das Leben pulsiert, herrscht im Moment gähnende Leere. Nur Diplom-Pädagogin Gudrun Gallus ist noch da, als wir sie besuchen.

In ihrem Büro arbeitet sie auf, wofür zuletzt zu wenig Zeit geblieben ist, und hofft dabei, dass das Haus „baldmöglichst“ wieder öffnen kann. Den Jugendlichen fehle derzeit ein „wichtiger Treffpunkt“, in dem sie ihre Freizeit sinnvoll verbringen, sich frei entfalten oder notfalls auch mal Dampf ablassen können.

