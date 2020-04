Illinger Kiosk bietet menschliche Nähe mit Abstand

Wenn das Kontaktverbot wie derzeit die sozialen Begegnungen auf ein Minimum reduziert, gewinnt der Besuch des Kiosks an der Ecke an Bedeutung. Besonders ältere Kunden nutzen derzeit den Zeitungskauf bei Melanie Gross in Illingen für ein Schwätzchen – immer mit Sicherheitsabstand, versteht sich.

Erst im Januar vergangenen Jahres hatte Melanie Gross gemeinsam mit ihrem Ehemann Harald Gross, der als Inhaber fungiert, den Kiosk am Bahnhof in Illingen vom Vater Anton Gross übernommen. „Toni“ wie der 67-Jährige von seinen Stammkunden genannt wird, betrieb das Geschäft, zu dem auch eine kleine Stehkneipe gehört, seit Beginn der 1990er Jahre mit viel Herzblut und Leidenschaft.

Schon bei „Toni“ war der Kauf der Tageszeitung mehr als nur ein Einkauf. „Und, wie geht’s?“, war aus dem Kiosk heraus regelmäßig zu vernehmen, während das Geld und das Blatt mit den neuesten Nachrichten die Besitzer wechselten. Diese kurze persönliche Ansprache gewinnt in diesen Tagen an Bedeutung und ist in Zeiten von Corona am Treffpunkt in Illingen längst nicht mehr nur eine Floskel.

