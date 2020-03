Helfer in der Coronakrise gesucht

Mühlacker/Enzkreis (lh). Das Coronavirus breitet sich aus – und sorgt weitestgehend für Stillstand des gesellschaftlichen Lebens. In dieser schwierigen Zeit gibt es dennoch Menschen, die anderen Helfen.

Gute Beispiele sind der Verein Hello Nächstenhilfe in Lomersheim oder die Coronahilfe Mühlacker, eine Initiative, die sich erst jetzt auf Facebook gegründet hat. Nicht jeder habe ein Umfeld, das helfen könne, heißt es in der Beschreibung der Gruppe, die ,,unbürokratisch“ anderen helfen wolle.

Was wir wissen wollen: Wer kennt Organisationen/Gruppen/Initiativen, die aktuell in Mühlacker und der Region Menschen bei alltäglichen Dingen wie zum Beispiel beim Einkauf helfen oder ist selbst in einer solchen tätig? Melden Sie sich bei uns ganz einfach hier per Formular.

Ziel ist es, für unsere Leser eine Übersicht zusammenzustellen, welche Hilfe-Angebote es in und um Mühlacker gibt.