Haarscharf unter dem Warnwert

Enzkreis/Vaihingen (pm). Plus 18 in Pforzheim, plus 42 im Enzkreis: Von Samstag bis Montag sind die Infektionszahlen in der Region in die Höhe geschnellt. Die gemeinsame 7-Tage-Inzidenz für Pforzheim und den Enzkreis liegt mit 34,4 nun ganz knapp unter dem Warnwert. Allein elf Positivtests gehen auf das Konto Maulbronns, acht Betroffene sind in Mühlacker gemeldet. Ein Fall aus Knittlingen wurde laut Landratsamt einem anderen Landkreis zugeschrieben.

An der Pforzheimer Otterstein-Werkrealschule ist eine Lehrkraft positiv getestet worden. Am Hebel-Gymnasium sowie der Osterfeld-Realschule ist jeweils ein Schüler mit Covid-19 infiziert. „Die dadurch betroffenen Personen befinden sich in Quarantäne“, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. In Abstimmung mit dem Gesundheitsamt werde der Schulbetrieb fortgesetzt. Weiterer Hygienemaßnahmen bedürfe es im Moment seitens des Gesundheitsamtes nicht. Für Kontaktpersonen von Kontaktpersonen bestehe kein Handlungsbedarf.

Im Landkreis Ludwigsburg lag die 7-Tage-Inzidenz am Sonntagnachmittag mit 73,8 klar über dem bereits einige Tage zuvor überschrittenen Grenzwert. In Vaihingen waren am Sonntag zwei neue Fälle hinzugekommen, als aktuell infiziert gelten 34 Bewohner der Stadt.