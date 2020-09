Gesamtes Rugby-Team muss in Quarantäne

Pforzheim (pm). Nach einem Testspiel beim Bundesligisten RK Heusenstamm stehen die Rugbyspieler des TV Pforzheim für zwei Wochen unter Quarantäne. Das teilte der Verein am Freitagmorgen mit.

Der Schiedsrichter der Partie, die bereits am vergangenen Samstag ausgetragen wurde, habe sich nach dem Kontakt mit einer infizierten Person am Sonntag nach dem Spiel testen lassen. „Sein positiver Befund und ein positiver Test eines Spielers vom RK Heusenstamm führten dann zu der Zwangspause für das Bundesliga-Team von Rugby Pforzheim, auch wenn die sofort vom Mannschaftsarzt organisierten Corona-Tests alle negativ ausfielen.“

Die TV-Führung habe umgehend den Kontakt zum Gesundheitsamt Enzkreis und der Stadt Pforzheim gesucht, so der Verein weiter. Die verhängte Quarantäne für die Spieler werde erst wieder ab Sonntag, 27. September, aufgehoben. „Wir als Rugby Pforzheim empfinden das konsequente Handeln unseres Gesundheitsamtes als vernünftig, auch wenn es für unsere Spieler nicht schön ist“, sagt Rugby-Pforzheim-Sprecher Ludwig Martin. Der Bevölkerungsschutz gehe aber vor. Ein kleiner Trost: Die Corona-Tests konnten bei den Pforzheimern keine Infektion nachweisen.

Trotzdem muss der Verein das eigene Zehner-Rugby-Turnier am 26. September im SüdwestEnergie-Stadion in Pforzheim-Eutingen absagen. Das Gesundheitskonzept von Rugby Pforzheim habe bis dato funktioniert, denn bislang gab es keinen bestätigten Corona-Fall in den Teams, so der Club. Allerdings wolle man die Gesundheit der Spieler und ihrer Familien nicht gefährden. Die Verantwortlichen überlegen sich aktuell, wie sie die Zeit bis zum avisierten Bundesliga-Start, der im März 2021 vorgesehen ist, überbrücken sollen.