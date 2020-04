Fußballverbände verlängern die Spielpause

Pforzheim/Enzkreis (pm). Sowohl der Badische (bfv) als auch der Württembergische Fußballverband (wfv) haben am Freitag angekündigt, dass sie den Spielbetrieb auf unbestimmte Zeit aussetzen. Auf dieses einheitliche Vorgehen haben sich die drei Fußballverbände im hiesigen Bundesland, zu denen neben den beiden genannten auch der Südbadische Verband gehört, verständigt.

Bislang war die Pause, wie berichtet, bis zum Ende der Osterferien am 19. April beschränkt gewesen. Aufgrund aktueller Verordnungen und Verfügungen der Landesregierung sowie der Gesundheitsbehörden sei allerdings bereits jetzt abzusehen, dass wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu diesem Zeitpunkt noch keine Spiele ausgetragen werden können, teilen die Verbände mit. Sollte es eine Wiederaufnahme der Wettbewerbe geben, erfolge diese mit einer Vorankündigungsfrist von zwei Wochen, damit die Vereine eine gewisse Vorlaufzeit zur Planung haben.

Derzeit stehe neben dem Spiel- auch der Trainingsbetrieb bundesweit auf allen Ebenen still, teilen die Verbände weiter mit. Die zeitlich unbefristete Aussetzung sei nun erforderlich, „weil im Moment niemand sagen kann, wann es wieder möglich sein wird, Fußball zu spielen“, heißt es in dem Schreiben des Verbands in Baden. Darüber hinaus lasse die Rechtslage – hier konkret die Rechtsverordnung des Landes Baden-Württemberg – aktuell keine andere Möglichkeit zu.

„Wir sind davon überzeugt, dass der organisierte Fußball selbstverständlich seinen Beitrag leisten und insofern alles unterlassen muss, was ein Ansteigen der Infektionszahlen begünstigt“, so der bfv, der daran erinnert, dass nach der aktuellen Rechtsverordnung in Baden-Württemberg auch weiterhin die Übungseinheiten mit der Mannschaft nicht erlaubt seien. „Gleichzeitig“, ergänzt Matthias Schöck, Präsident des Württembergischen Fußballverbandes, „sind wir uns der Verantwortung für unsere rund 3500 Vereine und 1,1 Millionen Mitglieder in Baden-Württemberg absolut bewusst.“

Mit Hochdruck arbeiteten die drei Verbände im Land indes aktuell an verschiedenen Szenarien für eine Weiterführung der Spielzeit oder für den Fall, dass die Saison abgebrochen werden muss, teilen die Verantwortlichen mit. „Allerdings gilt auch hier der Hinweis, dass der Höhepunkt der Corona-Krise noch nicht erreicht ist und insofern endgültige Antworten auf diese fußballpraktischen Fragestellungen noch nicht möglich sind.“ Dies betreffe insbesondere „den gelegentlich unterbreiteten Vorschlag für einen vorzeitigen Abbruch der Saison“. Für solche Entscheidungen sei es nach übereinstimmender Auffassung der Entscheidungsträger der Verbände aber aktuell noch zu früh.

Dem Wunsch auf eine direkte finanzielle Unterstützung der Vereine in der aktuellen Krise „können und dürfen wir nicht gerecht werden“, heißt es in einem Schreiben des wfv vom 3. April an die Vereine. Zum einen sei dies steuerlich, zum anderen aus rechtlichen Gründen nicht möglich. „Bei 1700 Mitgliedsvereinen würde das unsere finanziellen Möglichkeiten bei weitem übersteigen.“ Außerdem bedeute die Aussetzung des Spielbetriebs auch für den Verband erhebliche Einbußen, „die wir im Moment noch nicht beziffern können“. Unterstützung gebe es allerdings von staatlicher Seite.

Infos zum entsprechenden Antrag gibt es dazu im Internet unter der Adresse www.bw-sporthilfe.de.

Wie sieht die Lage eigentlich im Handball aus? Lesen Sie dazu am Samstag ein Interview mit der Geschäftsführerin des Badischen Verbands in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.