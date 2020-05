Fußballbetrieb: Es bleiben noch zwei Szenarien übrig

Enzkreis (lh). Während in anderen Teilen Deutschlands bereits Fakten geschaffen wurden, bleibt in Baden-Württemberg weiterhin offen, wie es in Zeiten von Corona mit der aktuellen Fußballsaison im Amateurbereich weitergeht.

Wie berichtet ruht der Ball seit Mitte März. Immerhin: Die drei Gremien der Landesverbände Baden (bfv), Württemberg (wfv) und Südbaden (sbfv) ziehen an einem Strang: An diesem Dienstag haben Verantwortliche bei einer Pressekonferenz die vor rund einem Monat vorgestellten 13 möglichen Szenarien auf zwei reduziert: Bei einem wird die Runde abgebrochen, beim anderen bis August weitergespielt. Allerdings empfehlen wfv, bfv und sbfv ersteres, bei dem Wertung mittels einer Quotientenregelung errechnet werden soll.

Diese beiden Optionen von zuletzt insgesamt 13, die vorgestellt wurden seien in einer „nicht krisentauglichen Ordnung“, wie Ronny Zimmermann, Präsident des bfv, erklärte, rechtlich noch am ehesten umzusetzen – „nicht nur vernünftig, sondern auch machbar“. Ihm und allen Beteiligten sei klar, dass es die eine Wunschlösung, die allen gefalle, in der Krise nicht geben könne.

Endgültig entscheiden sollen indes am 20. Juni Vereinsvertreter bei einer außerordentlichen Verbandstagung.

