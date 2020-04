Fools Garden holt die Festivalsaison nach Hause

Von Sina Willimek

Mit Hits wie „Lemon Tree“ hat die Pforzheimer Band Fools Garden vor rund 25 Jahren internationale Bekanntheit erlangt. Jetzt will die Gruppe mit einem Benefizprojekt am Freitag dafür sorgen, dass die Festivalsaison in diesem Jahr nicht ins Wasser fallen muss.

Pforzheim. Am Freitagnachmittag holen Fools Garden daher gemeinsam mit vielen weiteren Künstlern Live-Unterhaltung im Festival-Stil auf den heimischen Bildschirm. Live ausgestrahlt werden alle Beiträge über Instagram.

Das Event beginnt am 1.Mai, 15 Uhr, auf der Instagram-Seite von Fools Garden (@fools.garden.official). Nach einem Einstieg durch die Band streamen die weiteren Künstler ihre Beiträge auf ihren eigenen Profilen. Teils werden diese live zugeschaltet, teils haben sie ihre Beiträge schon im Voraus als Film eingereicht, der dann nur noch abgespielt werden muss. Durch das Programm führt ebenfalls die Gruppe um Sänger Peter Freudenthaler.



Das Programm stellt eine bunte Mischung aus Film-, Musik- und Wortbeiträgen dar. Genauso bunt ist auch die Zusammensetzung der Künstler, die für das Festival ihre Zusage gegeben haben. Mit dabei ist zum Beispiel der Gitarrist Hobo Jim aus Alaska. Auch Eric Bazilian, Gründungsmitglied und Gitarrist der international bekannten amerikanischen Rockband „The Hooters“, wird an der Benefizveranstaltung im Netz teilnehmen. Was Künstler aus der Region betrifft, wartet das Festival neben Fools Garden auch mit der Seán Treacy Band oder dem aus dem Duo „Marshall und Alexander“ bekannten Sänger Jay Alexander auf. Mit von der Partie sind außerdem der Stuttgarter „Tatort“-Kommissar Richy Müller, die Höhner, die Kabarettisten Guildo Horn und Christoph Sonntag sowie viele weitere Künstler.

Social-Media-Managerin Lara Bornheimer, die seit einigen Monaten mit Fools Garden zusammenarbeitet, zeigt sich begeistert von der breiten Palette an Teilnehmern, die Peter Freudenthaler für das Instagram-Festival in so kurzer Zeit gewinnen konnte. „Dass es so groß wird, war auch für mich eine Überraschung“, sagt Bornheimer im Pressegespräch. Auf die Idee für das Festival sei man recht kurzfristig gekommen. Nach anfänglicher Skepsis, erklärt Freudenthaler, habe ihn selbst in dem Vorhaben bestärkt, dass vor wenigen Wochen in Mannheim eine Veranstaltung mit ähnlichem Konzept stattgefunden habe, und das mit großem Erfolg. Fools Garden wird am Freitag aus dem heimischen Garten live senden und zwischendurch Gespräche mit den Künstlern moderieren. Ein denkwürdiger Ort für Peter Freudenthaler, denn: „Ich bin dort aufgewachsen“, sagt er. Am Freitag soll dieser Garten Schauplatz für ein Festival der anderen Art werden. Dafür soll die Location noch einem Konzert von Fools Garden entsprechend dekoriert werden – was man sich darunter vorstellen kann, werden die Zuschauer am Freitag selbst erleben. Anfang und Schluss gestalten die Band um Freudenthaler, zwischendurch können sich die Zuschauer etwa alle 15 Minuten auf Überleitungen und Ankündigungen der nächsten Künstler freuen. Bei den live spielenden Bands werde selbstverständlich darauf geachtet, dass der Abstand eingehalten werde, betont der Sänger.

Laura Bornheimer erklärt das Ziel der Veranstaltung: „Wir wollen die Musik in den Garten bringen, wo man nicht zum Festival gehen kann. Am 1. Mai feiern ja ohnehin viele Menschen.“ Vielleicht könne man sich zu Hause ein paar Lampions aufhängen und sich ein Bier oder eine Limonade kühl stellen, schlägt Bornheimer vor. Gerade jetzt könne das Festival zahlreichen Menschen die Möglichkeit bieten, trotz der Kontakteinschränkungen gemeinsam zu feiern.

„Wir sind sehr gespannt – wir machen so was ja auch zum ersten Mal“, sagt Peter Freudenthaler über das Online-Festival. Von der derzeitigen Corona-Krise seien seine Band und er glücklicherweise nicht so stark betroffen wie viele andere Kollegen aus der Musikbranche. Unter anderem deshalb, weil die Band momentan an ihrem neuen Album arbeite und noch Einnahmen aus der GEMA verzeichnen könne. Allerdings seien zahlreiche Künstler und Kultureinrichtungen durch die Corona-Krise in Not geraten. „Viele Kollegen sind jetzt komplett ausgeknockt“, gibt Peter Freudenthaler zu bedenken.

Betroffen seien davon insbesondere viele kleinere Künstler, die mit Live-Auftritten ihren Lebensunterhalt bestreiten und jetzt kein Geld mehr verdienen können, betont auch Veranstalter Gerhard Baral. Er selbst halte es für möglich, dass der Kulturbereich, nach der Krise nicht mehr wiederzuerkennen sei. „Allein bei der GEMA fallen 3,5 Millionen Euro weg, die nicht an Komponisten gehen, weil derzeit die Live-Auftritte wegfallen“, so Baral.

Daher werden sich auch am Freitag alle teilnehmenden Künstler unentgeltlich beteiligen. Stattdessen bitten die Veranstalter diejenigen, die zuhören, um Spenden, um Künstler in Not zu unterstützen. Dabei seien freiwillige Beiträge in jeder Höhe ausdrücklich willkommen, so Gerhard Baral. Die Spenden seien absetzbar, würden vom Verein Rotary Hilfe e.V. Pforzheim entgegen genommen und deutschlandweit an entsprechende Projekte weitergeleitet. „Viele Menschen, die das Festival vom Wohnzimmer aus anschauen werden, sind die, denen es relativ gut geht – wir wollen daher auch an die anderen denken“, verweist Lara Bornheimer auf die Spendenaktion. Spenden können an das folgende Bankkonto überwiesen werden: Rotary Hilfe e.V. Pforzheim

DE90666900000001633101

Kennwort für den Spendenzweck: Fools Garden Festival „Kulturnothilfe“

Bei Beträgen kleiner die kleiner sind als 200 Euro, genügt der Kontonachweis, ab 200 Euro wird eine Spendenbescheinigung ausgestellt, wo sie benötigt wird, versprechen die Veranstalter.