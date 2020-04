Fit durch die Krise, Teil 4: Die Übung mit Türe und Handtuch

Sporthallen sind geschlossen, Fitnessstudios ebenso, auch private Trainer dürfen nicht mehr arbeiten. Wie man sich in den eigenen vier Wänden fit halten kann, zeigt Physiotherapeutin und Personal-Trainerin Verena Handl in der Serie „Fit durch die Krise“. Vierte Folge: Armziehen an der Türe.

Was man für diese Übung braucht, hat in der Regel jeder zu Hause: Es sind lediglich ein Handtuch und ein Türgriff nötig.

So wird es gemacht

Schlingen Sie das Handtuch um die Türgriffe. Stellen Sie sich mit den Beinen in einer Kniebeuge vor die Türe und halten das Handtuch mit beiden Händen fest in der Hand. Nun ziehen Sie ihren Körper lediglich mit der Kraft ihrer Arme in Richtung Türe. Achten Sie darauf, dass ihr Rücken absolut gerade bleibt und Sie beim Heranziehen, die Schulterblätter am Rücken zusammen und in Zugrichtung Gesäß ziehen. Die Übung sollten Sie zwei mal 60 Sekunden ausführen. Fortgeschrittene können zusätzlich noch ein Bein vom Boden gestreckt abheben. Sozusagen eine einbeinige Kniebeuge. Achtung: Der Winkel in den Beinen und die gerade Haltung der Wirbelsäule sollten trotzdem gehalten werden können.

Das bringt es

Diese Übung trainiert vor allem die Arme, die Brustwirbelsäule, insbesondere die Muskulatur zwischen den Schulterblättern und natürlich auch die Beine und den Po. Damit ist sie mal wieder ein wahrer Alleskönner.

Einen Marathon muss man laut Verena Handl nicht laufen, um sich fit zu halten, „es reichen schon fünf bis zehn Minuten einmal oder noch besser mehrmals am Tag“. Dies diene dazu, um den Kreislauf anzukurbeln, die Muskulatur zu stabilisieren und die Gelenke durchzubewegen“, erklärt die Trainerin. „Am besten sucht man sich für den Anfang Übungen aus, die man gerne macht, und steigert so die Motivation.“

Viel braucht man dafür auch in Zeiten von Corona nicht, in denen das Training im Fitnessstudio oder im Kreise einer Mannschaft nicht möglich ist. Notwendig ist nur eine Matte oder eine Decke, ein paar Wasserflaschen, die man als Gewichte verwenden kann, und – wer hat – ein Theraband. Dazu sollte man etwas Platz schaffen, bei schönem Wetter, wie es derzeit stabil herrscht, kann man die Übungen auch im Garten oder auf dem Balkon ausführen. „Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, zu Hause Sport zu treiben“, ist Handl überzeugt. „Auch Sofas oder Stühle kann man wunderbar umfunktionieren.“ Man könne das Training nach Muskelgruppen aufteilen, etwa morgens die Bauchmuskeln, mittags die Beine und abends der Rücken. So lange man das Haus noch verlassen könne, man also nicht in Quarantäne sei und es keine Ausgangssperre gebe, sei auch Laufen eine gute Möglichkeit, um in Bewegung zu bleiben. Sport stärkt laut Handl nicht nur das Immunsystem, er beuge auch Rückenproblemen vor, setze Glückshormone frei und biete Menschen Ablenkung in diesen schwierigen und unsicheren Zeiten. Gerade in einer Situation, in der das Coronavirus grassiert, ist Bewegung wichtig.

Alle Folgen der Serie Fit durch die Krise auf einen Blick

In unserer Zeitung zeigt die Mühlackerin in loser Folge Übungen, die sich für die eigenen vier Wände eignen. In der ersten Folge vor rund drei Wochen etwa erklärte sie den Unterarmstütz. Richtig ausgeführt, werden bei dieser Übung Rumpf, Rücken-, Bein-, Hüft-, Schulter-, Brust- wie auch Gesäßmuskulatur gestärkt. Eine Woche später war die Kniebeuge, auch Squat genannt, an der Reihe. Sie gilt als Königin der Grundübungen und trainiert sowohl die Bein- als auch die Gesäßmuskulatur.

Zuletzt wurde erklärt, wie die Übung „Superman/Superwoman“ geht. Bei ihr liegt man auf dem Bauch, die Hände sind nach hinten gestreckt und liegen auf dem Po auf. Der Blick geht senkrecht zur Matte und man hebt Oberkörper und Beine von der Unterlage ab und legt sie anschließend wieder ab. Trainiert werden die Rückenstrecker, die auf beiden Seiten der Wirbelsäule verlaufen. Außerdem werden auch der große Gesäßmuskel sowie der Beinbizeps gekräftigt.

Verena Handl betreibt mit ihrem Mann in Mühlacker das Studio „HandlHochZwei“, das neben Coaching und Physiotherapie auch Personal-Training und Fitnesskurse anbietet. Doch die Krise trifft das Unternehmen hart, denn Training darf in diesen Tagen nicht angeboten werden.

Mehr auf Facebook (Handlhochzwei) oder auf www.handlhochzwei.de.