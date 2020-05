Fallzahlen: Landratsamt Enzkreis warnt vor Sorglosigkeit

Enzkreis (pm). Eine über 80-jährige Frau aus Pforzheim ist im Zusammenhang mit einer Ansteckung mit dem Coronavirus in einer Klinik verstorben. Das teilte das Gesundheitsamt am Wochenende mit. Damit ist die Zahl der Todesfälle in der Region auf 23 angewachsen – sechs in der Stadt Pforzheim und 17 im Enzkreis.

Den Wunsch von Lesern, bei den Angaben für einzelne Gemeinden auch die Zahl der Genesenen zu berücksichtigen und eine „bereinigte“ Statistik für die aktuellen Krankheitsfälle zu veröffentlichen, kann das Landratsamt nicht erfüllen. Dies liege, wie es in einer Stellungnahme gegenüber unserer Zeitung heißt, nicht allein am zeitlichen Aufwand, um zusätzliche Berechnungen anzustellen, sondern auch an der zwiespältigen Botschaft. Würde mitgeteilt, dass es in bestimmten Kommunen keine Infizierten mehr gebe, könne das, so das Landratsamt, zu einem trügerischen Sicherheitsgefühl und nachlassender Wachsamkeit verleiten – obwohl sich im selben Moment unwissentlich ein Nachbar angesteckt haben könnte, was die vermeintlich positive Statistik wieder zunichte mache.

Derweil beschäftigt der Fall des Unternehmens Müller-Fleisch, wo sich rund 300 Leiharbeiter angesteckt haben, weiterhin die Gemüter. Er hoffe sehr, dass alle infizierten und kranken Beschäftigten bald wieder gesund seien und es nicht zu weiteren Ausbrüchen komme, ließ der SPD-Kreisvorsitzende Paul Renner aus Mühlacker verlauten, der wie die Bundestagsabgeordnete Katja Mast die Zustände in den Unterkünften kritisierte. „Das ist auch eine Frage europäischer Solidarität, die sich hier mitten unter uns abspielt.“