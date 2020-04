Fällt Freibadspaß wegen Corona zum Teil ins Wasser?

Von Thomas Sadler

Mühlacker/Enzkreis. Seit Sonntagnacht gilt die Sommerzeit. Passend dazu laufen in den Gemeinden bereits die Vorbereitungen auf die Freibadzeit. Allerdings ist unklar, ob es überhaupt eine komplette Saison 2020 geben wird oder wann sie starten kann.

Nach der Corona-Verordnung des Landes müssen Frei- und Hallenbäder bis 19. April geschlossen bleiben, doch ob es dabei bleiben wird, ist unklar. Der Ungewissheit, was den Saisonstart betrifft, zum Trotz, haben allenthalben die Arbeiten zur „Auswinterung“ begonnen. „Das Freibad wird zum 1. Mai betriebsbereit gemacht – also eigentlich wie immer. Ob wir dann öffnen können, hängt natürlich von der Lage der Dinge ab“, sagt etwa der Mühlacker Bäderbetriebsleiter Andreas Pfisterer.

Aber wie sieht es in den anderen Gemeinden in der Region aus, die in der Sommersaison den Badespaß anbieten. Unsere Zeitung hat sich umgehört und berichtet über dieses Thema ausführlich in der gedruckten Ausgabe am Mittwoch, im ePaper und auf unserer Internetseite.

