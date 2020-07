Ernst der Lage analysiert, Wege aus der Krise skizziert

Von Frank Wewoda

Enzkreis. „Wir haben eine Mischung aus Virus-, Struktur- und Konjunkturkrise“, brachte Martina Lehmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Pforzheim-Nagold, die wirtschaftliche Lage so drastisch wie treffend auf den Punkt. Die Entwicklung am Arbeitsmarkt der stark exportorientierten Region, auf dem vor allem Kurzarbeit die Beschäftigten vor Schlimmerem bewahrt habe, bezeichnete sie dennoch als „dramatisch“. Als besonders schwer getroffene Branchen nannte Lehmann Gastronomie und Einzelhandel einschließlich Kfz-Handel, zudem die verarbeitende Industrie. Für 45 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sei Kurzarbeit angemeldet worden. Immerhin sei der Ausbildungsmarkt vergleichsweise stabil und biete gute Möglichkeiten.

Lehmann war eine der Rednerinnen und Redner bei der rund zweistündigen Online-Konferenz „Nur Mut ! Die Wirtschaft auf dem Weg aus der Corona Krise“, zu der sich rund 60 Teilnehmer von ihrem eigenen Schreibtisch aus online eingewählt hatten. Was sie hörten und sahen, war „zu jeder Zeit kurzweilig“, wie Hans-Ulrich Wetzel, Verleger des Mühlacker Tagblatt, am Ende befand. Über die Analyse der Krise und eine Übersicht über die von Land und Bund bereitgestellten Hilfen, vorgestellt durch Staatssekretärin Katrin Schütz aus dem Wirtschaftsministerium, kam die Konferenz zu Praxisberichten.

Einen dieser Beiträge steuerte Jürgen Steinbeck bei, der Geschäftsführer des Endoskopherstellers Richard Wolf. 1300 Mitarbeiter beschäftigt der Knittlinger Betrieb im Mutterhaus und in insgesamt 16 Tochterfirmen laut seinem Geschäftsführer. Für die eigenen Produkte habe es, da sie größtenteils nicht für die Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden, keine höhere Nachfrage gegeben, so Steinbeck. Da gleichzeitig nicht dringend gebotene Operationen abgesagt wurden, was die gesamte Medizinbranche betraf, und Reisebeschränkungen galten, mussten die Wolf-Verkäufer in Kurzarbeit. Positiv: Der Betrieb konnte einen Pandemieplan übernehmen, der 2010 aus Anlass der „Schweinegrippe“ ausgearbeitet worden war – eine große Zeitersparnis. Bereits Ende Februar, lange vor vielen anderen, habe die Richard Wolf GmbH Hygienekonzepte verabschiedet und einen Krisenstab gebildet, berichtete der Geschäftsführer.

Die Krise verändere das Unternehmen langfristig. So würden eingeführte Homeoffice-Regelungen auch nach Ende der Krise, sofern sie sich als effizient erwiesen hätten, beibehalten, erklärte Steinbeck. Bei Geschäftsreisen sowie Produktpräsentationen plane sein Betrieb sogar „massive Verschiebungen“, also weniger Teilnahmen an Veranstaltungen wie Messen und Kongressen, dafür mehr Videoübertragungen und Webcasts. Als Beispiel nannte Steinbeck die Liveübertragung aus einem Operationssaal in den USA zu medizinischen Schulungszwecken. „Die Gelder, die wir in dieser Zeit gespart haben, zum Beispiel wegen abgesagter Großkongresse, werden wir zum Aufbau eines eigenen TV-Studios einsetzen“, kündigte er an. Die Krise habe zudem den Anstoß gegeben, eine digitale Informationskultur auf- und auszubauen.

Trotz mancher positiver Impulse: Die Rahmenbedingungen bleiben schwierig. Auf die große Betroffenheit der wichtigsten Branchen der Region wies Jochen Protzer, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Nordschwarzwald, hin, und Staatssekretärin Katrin Schütz bemerkte: „Die gesundheitspolitischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Folgen sind sehr ernst. Es gibt noch keine Entwarnung.“ Ebenfalls einmalig in der Geschichte Baden-Württembergs und Deutschlands sei das finanzielle Hilfsprogramm. Das bundesweite Gesamtvolumen von 130 Milliarden Euro kommentierte Schütz launig: „Das ist schon eine Menge Holz.“

In der Region Nordschwarzwald seien bis Ende Juni 140 000 Auszahlungen mit insgesamt 110 Millionen Euro geleistet worden. Nun folgten Überbrückungshilfen über weitere 45 Millionen Euro.

Aus den Zuhörerreihen meldete sich der Pforzheimer Veranstaltungsmanager Gerhard Baral zu Wort und forderte, Kurzarbeits- und Arbeitslosengeld auch für Soloselbstständige im kreativen Bereich zu gewähren. „Normalerweise gehen Soloselbstständige in die Grundsicherung“, antwortete Schütz. Darauf Baral: „Viele im Bereich der Soloselbstständigen stehen vor dem Nichts. Denen hilft Hartz IV nicht.“ Schütz verwies an dieser Stelle auf „1180 Euro fiktiven Unternehmerlohn als erste Soforthilfe“, der auch für diese Betroffenen verfügbar sei.

Christina Lennhof, Geschäftsführerin des Kraichgau-Stromberg Tourismus, ging über die Ist-Situation in der Reise- und Naherholungsbranche hinaus und präsentierte zehn Thesen, was die Krise für „eine der am härtesten betroffenen Branchen“ bedeuten könnte. Dabei stieß sie auf viel Ermutigendes für die hiesige Region: Die Strände von Ost- und Nordsee, das Allgäu und der Bodensee seien überlaufen, was vorher als Geheimtipp galt und weniger Gäste anzog, liege plötzlich im Trend, da es viel Platz gebe. „Wir müssen uns nicht hinter großen Regionen wie dem Schwarzwald und dem Bodensee verstecken“, hob Lennhof hervor. „Viele haben entdeckt, was sie vorher nicht kannten, ländliche Destinationen sind sehr gefragt.“

Auf dem Land ist auch der Zimmereibetrieb Heinzelmann aus Mühlacker zu Hause, geführt von Matthias Fleig. der sagte: „Das ist die schwerste Krise meiner bisherigen Zeit als Unternehmer.“ Die allgemeine gute Nachfrage im Handwerk habe in der Krise eher noch zugenommen, weil viele Privatleute zu Hause geblieben seien. Massive Rückgänge verzeichne der Betrieb aber im Messe- und Ausstellungsbau. Insgesamt habe sich die „breite Aufstellung“ nun extrem gelohnt.

Am Ende blieben viele positive Ansätze im Gedächtnis, die Hans-Ulrich Wetzel zum Fazit führten: „Wir haben das tiefste Tal durchschritten. Die Menschen und Betriebe hier in der Region sollen und dürfen uns Mut machen.“