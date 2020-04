Enzgärten-Festival: ,,Sehen relativ schwarz“

Die Mitglieder des Fördervereins Enzgärten Mühlacker unterstützen in der Corona-Krise die lokale Feuerwehr mit Masken– und könnten gleichzeitig selbst von den Begleiterscheinungen der Pandemie betroffen sein. Was das Ferienfestival Sommerevenz 2020 betrifft, das vom 11. bis 23. August auf dem früheren Gartenschaugelände stattfinden soll, schwanken die Organisatoren derzeit zwischen Hoffen und Bangen.

„Im Gesamten sehen wir relativ schwarz“, sagt Vereinsvertreter Frank Veit. Denn selbst wenn größere Veranstaltungen bis zu den Ferien wieder freigegeben würden, wären am geplanten Programm auch viele Vereine beteiligt, die derzeit schmerzhafte Ausfälle und Einbußen verkraften müssten, gibt er zu bedenken. „Wichtiger ist uns erst mal, dass diese Vereine wieder selbst an Geld kommen.“

Die Planungen für das knapp zweiwöchige Programm seien zwar abgeschlossen, aber in der aktuellen Situation sei alles noch reine Spekulation, so Veit. Um eine endgültige Frist für eine Entscheidung festsetzen zu können, müsse sich erst der Vorstand zusammensetzen und die Möglichkeiten abwägen.

