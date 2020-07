Endlich wieder Fußball: Illingen empfängt Lomersheim

Illingen (lh). Seit dem Corona-bedingten Abbruch im März sind auf den Fußballplätzen in der Region keine Spiele mehr ausgetragen worden, doch das soll sich nun endlich ändern: An diesem Sonntag wird der Bezirkspokalwettbewerb Enz-Murr 2019/20 fortgesetzt. Dabei empfängt der SV Illingen den TSV Phönix Lomersheim zum Viertelfinalspiel.

Damit kommt es also, wie die Illinger auf ihrer Internetseite schreiben, „nach den quälenden Wochen des Wartens“ mit einem Derby zur langersehnten Rückkehr in den Spielbetrieb. Anpfiff ist um 15 Uhr.

Die schlechte Nachricht: „Das prestigeträchtige Duell gegen den Bezirksligisten vom Wässerle steht in Corona-Zeiten unter einem besonderen Stern“, so der SVI. Zwar werde kein Geisterspiel ausgetragen, allerdings seien maximal 100 Zuschauer im Eichwaldpark zugelassen – 30 Tickets davon dürfen die Lomersheimer als Auswärtsteam vergeben. Wer im Vorfeld keine Eintrittskarte bekomme, könne demnach nicht dabei sein. „Das ist für beide Vereine schade, wäre unter normalen Umständen einem wahren Fußballfest vor großer Kulisse doch nichts im Wege gestanden.“ Damit aber auch diejenigen, die draußen bleiben müssen, informiert sind, kündigt der SVI einen Live-Ticker im Internet an.

,,Das erste Highlight“

„Wir bitten um euer Verständnis, dass dies kein Derby wie jedes andere sein kann“, teilen die Illinger mit, die sich trotz allem „auf einen spannenden und mitreißenden Pokalfight“ freuen. „Wenn wir uns an die Regeln halten, dann tragen wir vielleicht ein wenig dazu bei, bald wieder unter normalen Bedingungen Fußball vor Zuschauern spielen zu können.“

Auch die Lomersheimer, die in der vergangenen Woche offiziell in die Vorbereitung auf die anstehende Runde gestartet sind, können laut einer Mitteilung auf Facebook den Anpfiff des lokalen Duells („das erste Highlight“) kaum erwarten, das eigentlich im Frühjahr hätte ausgetragen werden sollen. Der Verein stehe komplett hinter dem Hygienekonzept, nach dem zum Beispiel Zuschauer die gebotenen Abstandsregeln einhalten müssen.

Wer ein Ticket ergattern will, muss laut der beiden Vereine schnell sein. Es seien aber maximal zwei Stück pro Person erhältlich, erklären die Illinger. SV-Fans bekommen sie per E-Mail an c.gruica@web.de. Anhänger des Konkurrenten aus dem Mühlacker Stadtteil, die bei der Partie dabei sein wollen, können sich an die Adresse info@tsv-phoenix.de wenden.