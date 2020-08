Ein halbes Jahr Corona

Enzkreis/Pforzheim (cb). Corona-Krise – der Begriff hat sich festgesetzt und ist aus der Berichterstattung nicht mehr wegzudenken. Vor fast genau einem halben Jahr nahm die Entwicklung, die zuvor nur als Randnotiz aus dem fernen China wahrgenommen worden war, in der Region Fahrt auf.

So berichtete unsere Zeitung Ende Februar vom ersten Corona-Fall im Land Baden-Württemberg. Deutschlandweit waren damals 18 Infektionen bekannt. Auch wenn vor Panik gewarnt wurde, waren die Auswirkungen in verschiedener Weise zu spüren. „Wir wissen, dass einige Firmen auf Geschäftsreisen verzichten, soweit diese nicht unbedingt erforderlich sind“, ließ sich IHK-Hauptgeschäftsführer Martin Keppler in unserer Zeitung zitieren.

Von schweren Zeiten und stark verunsicherten Kunden berichtete Angelika Mauch, die Chefin des gleichnamigen Mühlacker Reisestudios, und ein späteres Dauerthema nahm Fahrt auf: „Masken sind Mangelware“, lautete die Überschrift eines Artikels, der am 27. Februar im Mühlacker Tagblatt erschien

. In Rathäusern wurden Notfallpläne geschmiedet, und das Landratsamt veröffentlichte Hygieneempfehlungen. Warnend vor Augen stand den Menschen in Mühlacker die Lage in der Partnerstadt Bassano del Grappa, die Ende Februar bereits als dramatisch empfunden wurde.

Sehen Sie sich die aktuelle Corona-Statistik aus dem Landratsamt Enzkreis an.