Donnerstag: Landratsamt Enzkreis veröffentlicht neue Corona-Zahlen

Pforzheim/Enzkreis (lh). Das Landratsamt Enzkreis hat die Zahl der Corona-Fälle in der Region von Mittwoch auf Donnerstag weiter nach oben korrigiert.

Jeweils 16 neue Infizierte meldet die Behörde in Pforzheim (jetzt 260) und im Enzkreis (473). Insgesamt positiv getestet wurden also 733 Menschen. 308 (+29 im Vergleich zu Mittwoch) der Patienten haben sich wieder von der Covid-19-Infektion erholt. Die Zahl der Todesopfer in Verbindung mit dem Virus bleibt bei 17.

Auf einer Karte zeigt die Kreisverwaltung, in welchen Kommunen es aktuell wie viele Fälle gibt.

