Dienstag: Keine neuen Corona-Fälle im Enzkreis

Enzkreis (pm/dpa/md). Im Fall der von Covid-19 betroffenen Mühlacker Firma meldet das Landratsamt am Dienstag keine weiteren Neuinfektionen. Damit bleibt es bei den 19 bestätigten Fällen. Die gesamte Belegschaft des mittelständischen Unternehmens wurde unter Quarantäne gestellt.

„Um wie viele Personen es dabei geht, wollte am Dienstag ein Sprecher des Landratsamtes mit Rücksicht auf die Firma nicht sagen“, teilt die Deutsche Presse-Agentur mit. Die Zahl liege aber nicht im dreistelligen Bereich. Die Produktion der Firma sei geschlossen. Was sie herstellt, wurde nicht mitgeteilt. „Kein Fleisch, keine Lebensmittel“, sagte ein Sprecher gegenüber der dpa.

Die Kreisbehörde teilt den Namen des betroffenen Betriebs auch auf Nachfrage unserer Zeitung nicht mit. Leser des Mühlacker Tagblatt hatten kritisiert, dass dies doch bei Müller Fleisch der Fall gewesen sei. Dies stimme so nicht, so das Landratsamt. „Im Falle von Müller Fleisch ist der Name der Firma durch die Medien bekannt geworden.“ Landrat Bastian Rosenau betonte, dass keine Gefahr für die Nachbarschaft des Betriebs oder die Bevölkerung in Mühlacker bestehe.

Dem negativen Trend ansteigender Infektionszahlen trotzt die regionale Corona-Karte. Es gab am Dienstag keinen neu erfassten Infektionsfall.