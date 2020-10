Covid-19: die aktuellen Zahlen am Dienstag

Enzkreis (pm). Erneut gibt es einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Enzkreis: Verstorben ist eine Frau Ende 60; dies teilte am Dienstag das Gesundheitsamt mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf insgesamt 35 – acht aus dem Stadt- und 27 aus dem Kreisgebiet.

Von Montag auf Dienstag wurden laut der Behörde fünf weitere Infektionen im Enzkreis registriert. Die Betroffenen seien, so die Pressestelle des Landratsamts, in Eisingen, Illingen, Mühlacker, Remchingen und Wiernsheim gemeldet. Binnen einer Woche seien in Pforzheim elf, im Enzkreis 38 neue Covid-19-Fälle zu verzeichnen.

Im Stadt- und Landkreis Karlsruhe gibt es, wie auf der Homepage der Stadt Bretten einer Grafik zu entnehmen ist, derzeit (Stand: Dienstag, 0 Uhr) 215 mit dem Coronavirus infizierte Menschen. Stark betroffen mit 19 Patienten ist Marxzell, wo es einen massiven Ausbruch in einem Seniorenheim gegeben hat. Zuletzt hatte auch der SWR über die Situation in der Gemeinde berichtet.

In Bretten sind derzeit 13 Fälle bekannt, in Gondelsheim vier, in Oberderdingen und Sulzfeld kämpft jeweils ein Patient gegen die Krankheit. 1990 Genesene weist die Statistik für den Stadt- und Landkreis Karlsruhe aus, aber auch 99 Todesfälle.