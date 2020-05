Coronavirus fordert weiteres Menschenleben im Enzkreis

Enzkreis/Pforzheim (pm). Die Tatsache, dass es von Dienstag auf Mittwoch nur einen geringen Zuwachs bei den Neuinfektionen gegeben hat – hinzu kamen ein Fall in Illingen, einer in Straubenhardt – , wird von einer traurigen Nachricht überschattet: Eine fast 80-jährige Frau aus dem Enzkreis sei in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus in einer Klinik verstorben. Das teilte das Gesundheitsamt mit.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf insgesamt 25 – sieben davon entfallen auf die Stadt und 18 auf den Kreis. Erstmals weist die von der Pressestelle des Landratsamts verschickte Tabelle auch den Wert aus, der für einen möglichen erneuten Lockdown maßgeblich wäre. Die Zahlen der Neuansteckungen innerhalb einer Woche liegen indes klar unter den Schwellenwerten.

Die Geschehnisse rund um Müller-Fleisch in Birkenfeld, wo sich Hunderte Mitarbeiter angesteckt hatten, haben die Tierrechtsorganisation PETA auf den Plan gerufen, die sich laut eigener Darstellung schriftlich an Landrat Bastian Rosenau gewandt hat. Gegen das Weiterlaufen des Betriebs protestierten Aktivisten am Dienstag vor Ort. Mit einem Sensenmann-Kostüm forderte PETA das Unternehmen auf, den Betrieb einzustellen.

Nach Ansicht der Organisation ist die Fleischindustrie nicht zukunftsfähig. „Die Gier nach Fleisch hat überhaupt erst zahlreiche Infektionskrankheiten und Pandemien wie Covid-19 begünstigt. Wo Tiere massenweise auf engstem Raum inmitten ihrer eigenen Exkremente zusammengepfercht werden, existieren Brutstätten für tödliche Keime“, so Aktionskoordinator Jens Vogt.

