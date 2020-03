Coronavirus erschwert die Ratsarbeit in der Region

Enzkreis (fg). Das Coronavirus hat auch die Kommunalpolitik und die Justiz erreicht. Viele Gerichtsverhandlungen müssen verschoben werden, hinter etlichen Gemeinderatssitzungen steht zumindest ein dickes Fragezeichen.

Am Montag sollte eigentlich der Sozial- und Kulturausschuss des Kreistags tagen, doch zweieinhalb Stunden vor dem Termin folgte die Absage. Angesichts der Entwicklungen in der Coronakrise hat sich die Verwaltungsspitze des Landratsamts Enzkreis kurzfristig zu dem Schritt entschlossen.

Es stehen auch verschiedene Sitzungen der Gemeinderäte an – in dieser Woche etwa in Sternenfels und in Wiernsheim, und in beiden Ortschaften wird bislang am Termin festgehalten. Aber auch in anderen Kommunen wie in Illingen und Maulbronn haben sich die Verantwortlichen im Rathaus Gedanken über die Gremiumssitzungen gemacht.

