In Zeiten von Corona: Menschen helfen Menschen

Das Coronavirus breitet sich aus – und sorgt weitestgehend für Stillstand des gesellschaftlichen Lebens. Doch in dieser schwierigen Zeit gibt es auch Lichtblicke: Menschen helfen fremden Menschen.

Auf einen Aufruf unserer Zeitung haben sich Privatpersonen, Gruppen und Institutionen aus Mühlacker und der Region gemeldet, die denen helfen wollen, die durch das Coronavirus besonders gefährdet sind – also Senioren und Menschen mit Vorerkrankungen.

Die Liste wird laufend aktualisiert:

Coronahilfe Mühlacker

Die Coronahilfe Mühlacker ist eine neugegründete Facebook-Gruppe von Sascha Spörle und seiner Frau. Dabei handelt es sich um eine Art Vermittllungshilfe: Ihr Ziel ist es, Menschen, die Hilfe benötigen, mit Menschen, die helfen wollen, zusammenbringen will. Mehr dazu hier.

Evangelische Kirchengemeinde Ölbronn-Dürrn

Wer in diesen unruhigen Wochen Hilfe benötigt, zum Beispiel um Einkäufe zu übernehmen oder um etwas aus der Apotheke zu holen, oder wer Menschen kennt, die durch die aktuelle Situation Hilfe brauchen, knnn sich telefonisch melden – entweder bei Edeltraud Noller (07043) 7748 oder

Stefanie Müller (07043) 953358.

Internationale Frauengruppe Terra

Einkäufe für andere erledigen will die Mühlacker Internationale Frauengruppe Terra, die normalerweise das Ziel hat, Menschen verschiedener Kulturen und Generatioen zusammenzubringen. Verantwortlich ist Aynur Demircan, erreichbar unter 017660986542 oder per E-Mail an terra.ifg@hotmail.de.

SPD Mühlacker

,,Wir wollen dabei helfen, dass unsere Mitmenschen, die sich in Quarantäne befinden, krank oder pflegebedürftig sind oder zu einer Risikogruppe zählen, mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgt werden“, teilt der SPD-Ortsverband Mühlacker mit. Hilfe gibt es telefonisch unter dem „SPD OV Hilfetelefon“ unter 0821/20830098, montags bis freitags zwischen, 7.30 und 16 Uhr.

Trommler- und Pfeiferkorps Mühlacker

Der ,,TuP“ möchte laut Mitteilung mit Supermarkt-, Apotheken oder sonstigen Botengänge helfen – zu erreichen per WhatsApp unter 0175/540 1885.

Hilfe beim Lernen

Anastassia Biederstaedt, bekannt als Künstlerin, will Schülern per Skype bei den Hausaufgaben oder der Prüfungsvorbereitung helfen. Möglich sind nach ihren Angaben fast alle Schularten/Stufen und Fächer. E-Mail an anasthaZia@gmx.net.

Evangelische Kirchengemeinde Enzberg

Als praktische Hilfe bietet die Kirchengemeinde Enzberg einen Einkaufsservice für Menschen der Corona-Risikogruppe oder diejenigen, die sich in häuslicher Quarantäne befinden. Melden kann man sich telefonisch unter 07041 3420 oder per E-Mail an pfarramt.enzberg@elkw.de. Die Einkaufshelfer stellen den Einkauf in einer Tüte mit Kassenzettel vor der Haustüre ab und klingeln. Wegen der Kostenerstattung meldet sich die Kirchengemeinde dann später. Lieferkosten werden nicht berechnet. Infos im Internet.

