Coronafälle: Zahl in Pforzheim und dem Enzkreis steigt auf 18

Pforzheim/Enzkreis (pm). Das Landratsamt Enzkreis hat am Dienstabend noch zwei Corona-Fälle in der Region vermeldet.

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurden eine Person in Pforzheim (Kontaktperson eines Falls in Pforzhei) und eine im Enzkreis (war im Risikogebiet Tirol) positiv auf das neuartige Virus getestet. Beide befänden sich in häuslicher Quarantäne.

Damit steigt die Zahl der positiv Getesteten auf 18 – sieben in Pforzheim und elf im Enzkreis. Den Betroffenen geht es laut der Behörde ,,den Umständen entsprechend gut, sie stehen unter häuslicher oder Klinik-Quarantäne“. Angehörigen und Kontaktpersonen seien ebenfalls zu Hause.

Den letzten Fall hatte die Kreisbehörde am Dienstagnachmittag vermeldet.

