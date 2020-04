Weitere Corona-Infektionen in der Region

Nachdem zuletzt die Zahl der Corona-Infektionen in der Region sprunghaft in die Höhe geschnellt ist, was vor allem an den Virus-Ausbruch unter Leiharbeitern von Müller-Fleisch lag, die in Sammelunterkünften untergebracht sind, hat das Landratsamt am Samstagabend „nur“ neun neue Infektionen gemeldet – sieben im Enzkreis und zwei in der Stadt Pforzheim. Fünf der sieben Neuinfektionen im Enzkreis kommen aus der Gemeinde Straubenhardt, die sowieso schon überdurchschnittlich getroffen ist.

Die Zahl der Genesenen in der Region gibt das Gesundheitsamt mit 338 an, das sind sechs mehr als am Vortag.

Aktuelle Infos und lokale Entwicklungen in Bezug auf das Virus lesen Sie in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.