SVI gegen Phönix: Pokalderby wird online übertragen

Illingen/Mühlacker. Nun steigt also nach dem Corona-bedingten Lockdown das erste Herren-Pflichtspiel im Raum Mühlacker: An diesem Sonntag, 15 Uhr, empfängt der SV Illingen (Kreisliga A3) den TSV Phönix Lomersheim (Bezirksliga) im Viertelfinale des Bezirkspokals Enz-Murr 2019/20.

Wegen der Corona-Auflagen musste dafür in aufwendiger ehrenamtlicher Arbeit ein Hygienekonzept erstellt werden, und trotzdem dürfen nur 100 Zuschauer vor Ort sein. Die Tickets waren laut dem SVI schon anfangs der Woche vergriffen.

Die gute Nachricht für alle, die keine Karte bekommen haben: Das Lokalderby wird per Live-Stream auf der Facebook-Seite des SV Illingen übertragen.

In einem ausführlichen Vorbericht in unserer gedruckten Ausgabe am Samstag, im ePaper und auf unserer Webseite lesen Sie, in welchem Zustand die Mannschaften sind, wie die Trainer das Derby angehen wollen und welche Maßnahmen der SVI bezüglich der Corona-Verordnung ergreifen musste. Am Montag folgt dann der Spielbericht.

