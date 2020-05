Gute Nachricht: Keine neuen Infektionen

Eine gute Nachricht aus dem Gesundheitsamt: Es gab zwischen Freitag und Samstag keine neuen bestätigten Corona-Infektionen. Parallel dazu ist die Zahl der Genesenen im Enzkreis von 500 auf 504 gestiegen, in Pforzheim blieb sie konstant bei 301. Noch erkrankt sind in der Region insgesamt 153 Patienten. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt sowohl in Pforzheim als auch im Enzkreis und bleibt deutlich unter den kritischen Marken, bei denen Restriktionen ergriffen werden müssen.

Auch wenn die Nachrichtenlage derzeit sehr gut ist, warnen Experten vor einem zu sorglosen Umgang mit der Gefahr und halten eine zweite Infektionswelle, die noch schlimmer werden könnte als die erste, nicht für ausgeschlossen.