Covid-19: Zahl der Fälle steigt

Wie das Enzkreis-Gesundheitsamt am Freitagnachmittag mitteilte, ist die Zahl der positiv auf das Coronavirus Getesteten in der Region weiter gestiegen. Der Wert liegt für den Enzkreis aktuell bei 372 Betroffenen, was eine Zunahme zum Vortag um 14 bedeutet. 23 Fälle mehr gibt es in Pforzheim, wo jetzt 188 positive Tests bekannt sind.

Als genesen gelten inzwischen 236 Männer und Frauen, ein erfreulicher Anstieg im Vergleich zum Vortag um 35 ehemalige Patienten. Vier Menschen in Pforzheim und zehn im Enzkreis sind der Krankheit zum Opfer gefallen, besonders stark betroffen ist ein Seniorenheim in Straubenhardt.

Der Anstieg der positiven Covid-19-Tests im Enzkreis verteilt sich auf viele Gemeinden. Fünf neue Fälle werden aus Neuenbürg gemeldet, drei aus Birkenfeld. Je einen weiteren positiven Test gibt es laut Angaben des Enzkreis-Gesundheitsamtes in Knittlingen, Sternenfels, Mühlacker, Engelsbrand, Friolzheim und Straubenhardt.

Zu der aktuellen Corona-Entwicklung und dem Ausbruch des Virus bei Müller-Fleisch in Birkenfeld lesen Sie auch einen Artikel in unserer Printausgabe am Samstag.