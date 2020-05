Corona: Zahl der Todesfälle steigt

Pforzheim/Enzkreis (ts). Am Sonntag, 10. Mai, ist ein über 80-jähriger Mann aus Pforzheim in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus verstorben. Das teilt das Gesundheitsamt am Abend mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf insgesamt 24 – sieben davon entfallen auf die Stadt und 17 auf den Kreis.

Auch die Fallzahlen sind am Wochenende gestiegen. Im Enzkreis waren mit Stand vom Samstag 568 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Am Freitag waren es zehn weniger gewesen. In Pforzheim waren 356 Personen mit dem Coronavirus infiziert, am Freitag waren es 348 gewesen.

Im Enzkreis waren bis zum Samstag 326 (Freitag: 322) der an Corona Erkrankten genesen, in Pforzheim 204 (203). Noch erkrankt beziehungsweise infiziert waren im Enzkreis 225 Menschen (219) und in Pforzheim 146 (139).

Im Raum Mühlacker gab es bis Samstag keine Veränderungen, in der Großen Kreisstadt selbst stieg allerdings die Zahl der positiv Getesteten um einen Fall auf 62 Fälle. Dabei blieb es auch am Sonntag.

571 positiv Getestete im Enzkreis und 360 in Pforzheim wurden am Sonntag gemeldet. Die Zahl der davon Genesenen wuchs im Enzkreis auf 329 und in Pforzheim auf 207.