Corona: Situation spitzt sich weiter zu

Während viele Familien – entgegen der Ratschläge aller Mediziner – den Ostersonntag benutzt haben, sich über alle Generationen hinweg zu treffen, spitzt sich die Corona-Situation in der Region immer weiter zu. Die Stadt Pforzheim meldet 119 Fälle, 12 mehr als am Vortag, der Enzkreis 303, zehn mehr als am Vortag. Besonders betroffen sind Straubenhardt und Remchingen, wo es Corona-Infektionen in Seniorenheimen gibt.

Einzige gute Nachricht: Die Zahl der Genesenen gibt das Gesundheitsamt jetzt mit 140 an. Am Samstag waren es noch 105. Neun Menschen in Pforzheim und dem Enzkreis haben ihr Leben wegen einer Corona-Infektion verloren.

Wie viele Fälle es aktuell in welchen Kreisgemeinden gibt, sehen Sie auf einer Karte, die das Landratsamt zur Verfügung stellt.

