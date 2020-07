Corona: Zwei neue Fälle in Mühlacker

Pforzheim/Enzkreis/Karlsruhe (cb). Wie am Vortag betreffen die Neuinfektionen, die das Landratsamt Enzkreis gemeldet hat, die Städte Mühlacker und Pforzheim. Dort sind von Montag auf Dienstag zwei beziehungsweise drei weitere Ansteckungen mit dem Coronavirus erfasst worden. Im Enzkreis und in Pforzheim sind laut der Daten des Landratsamtes derzeit noch 13 Menschen akut von der Krankheit betroffen.

In der Stadt und dem Landkreis Karlsruhe beträgt die Gesamtzahl an gemeldeten und bestätigten Fällen – Stand 7. Juli, 7 Uhr – 1544. 95 Todesfälle gab es seit Ausbruch der Pandemie zu beklagen, deutlich mehr als in Pforzheim und dem Enzkreis, wo 29 Patienten den Kampf gegen die Lungenkrankheit verloren haben. Im Landkreis Karlsruhe und in Karlsruhe selbst gelten derzeit noch 73 Menschen als infiziert. Fünf davon leben in Bretten, zwei in Kürnbach, elf in Ubstadt-Weiher.

Am Edith-Stein-Gymnasium in Bretten, wo Ende Juni wegen mehrerer Corona-Fälle der Präsenzunterricht für einige Tage unterbrochen werden musste, hat der Betrieb am 2. Juli wieder begonnen. Zahlreiche weitere Tests waren zuvor negativ ausgefallen. Noch geschlossen ist dagegen das Evangelische Seminar in Maulbronn, wo zuletzt ebenfalls Covid-19-Fälle registriert worden waren.