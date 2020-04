Corona-Zahlen in Pforzheim und im Enzkreis steigen nur leicht

Pforzheim/Enzkreis (lh). Die Zahl der Covid-19-Fälle in der Region ist von Montag auf Dienstag nur leicht angestiegen. Das meldete das Landratsamt Enzkreis am Abend, das auch eine aktuelle Karte veröffentlichte, die zeigt, in welchen Gemeinden wie viele Fälle auftreten.

Demnach sei die Zahl derer, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, in Pforzheim auf 222 (214 am Montag) gestiegen, im Enzkreis auf 417 (413). Insgesamt liegt sie also bei 639 (627).

In Verbindung mit dem neuartigen Virus verstorben sind unverändert 17 Menschen in Pforzheim und dem Enzkreis. Wieder erholt haben sich 279 (269).