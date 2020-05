Corona: Zahl der Infizierten in der Region sinkt auf unter 400

Pforzheim/Enzkreis (lh). Das Landratsamt Enzkreis hat die Corona-Zahlen in der Region auch am Mittwoch aktualisiert. Inzwischen sind weniger als 400 Menschen mit dem Virus infiziert.

Positiv getestet wurden seit Beginn der Pandemie in Pforzheim 336 Menschen (+3 im Vergleich zu Dienstag), im Enzkreis 546 (+8). Damit liegt die Zahl insgesamt bei 882 (+11). In Verbindung mit Covid-19 gestorben sind unverändert 23 Patienten (6 in Pforzheim, 17 im Enzkreis). Eine Karte mit Daten zu Gemeinden gibt es hier.

Wieder von der Corona-Infektion erholt haben sich 461 Menschen (+14). Damit ist die Zahl derer, die nach offiziellen Angaben noch krank sind, von 401 am Dienstag auf 398 gesunken.

Aktuelle Infos und lokale Entwicklungen in Bezug auf das Virus gibt es täglich in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite. Am Donnerstag berichten wir unter anderem über die Öffnung der Spielplätze und den Zugbetrieb in Zeiten der Krise.