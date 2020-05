Corona: Zahl der akut Erkrankten geht weiter zurück

Enzkreis/Pforzheim (pm). Zwei weitere Positiv-Tests in Pforzheim, aber kein neuer Covid-19-Fall im Enzkreis: Die am Dienstag vom Landratsamt veröffentlichten Zahlen stimmen insgesamt positiv, zumal die Zahl der akut Erkrankten weiter zurückgegangen ist. 80 Menschen in der Region kämpfen noch gegen das Coronavirus.

