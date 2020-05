Corona: Welche Regeln in Gaststätten und bei Feiern gelten

Pforzheim/Enzkeis (pm/the). Ob und wie sich die bereits in Kraft getretenen Lockerungen auf die Infektionszahlen auswirken werden, wird allenthalben mit Spannung verfolgt. Seit Beginn der Woche dürfen unter strengen Auflagen Restaurants und andere gastronomische Betriebe wieder ihre Gäste bewirten, doch teilweise gibt es, wie Wirte berichten, auch wegen missverständlicher Veröffentlichungen noch Unklarheiten, wer sich mit wem und wie vielen an einen Tisch setzen darf.

Tatsächlich gibt es keine zahlenmäßigen Vorgaben, sondern die Regelung lautet, dass man sich nur mit den Mitgliedern seines eigenen Haushalts und eines weiteren Haushalts ohne Abstandsregel um einen Tisch versammeln darf. Lediglich in räumlich abgetrennten geschlossenen Gesellschaften seien, erinnert auf Anfrage das Landratsamt, auch Treffen im erweiterten Familienkreis möglich. Auch hier dürften, so die Behörde, Gäste aus einem weiteren Haushalt hinzukommen. Generell sind für ein Lokal nur so viele Besucher zugelassen, dass der Mindestabstand unter den einzelnen Parteien gewahrt werden kann.

Im privaten Umfeld ist es laut Landratsamt ebenfalls möglich, mit Eltern, Geschwistern, deren Partnern und Partnerinnen, Großeltern sowie Tanten und Onkels zu feiern. „Hinter der Lockerung steht das Vertrauen, ja die Zuversicht, dass wir alle mit den neuen Möglichkeiten verantwortungsbewusst und behutsam umgehen“, machte in diesem Zusammenhang ein Sprecher des Landratsamts deutlich.

Die aktuellen Zahlen rund um das Coronavirus gibt es anhand einer Karte aus der Kreisbehörde, die ankündigte, dass sie eine solche am Samstag nicht veröffentlichen werde.

