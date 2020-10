Corona-Verdacht: Blau-Gelb Mühlacker sagt Spiel ab

Mühlacker (lh). Der HC Blau-Gelb Mühlacker hatte sich nach drei Auswärtsspielen in Serie auf die erste Partie in eigener Halle gefreut, die an diesem Samstag gegen den TV Gondelsheim auf dem Plan stand. Doch daraus wird nichts. Wie der Verein am Freitagnachmittag mitteilte, gebe es einen Verdacht auf eine Corona-Infektion im Team.

„Einer unserer Spieler arbeitet in der Altenpflege“, sagt der HC-Vorsitzende, und in der Einrichtung, in der er tätig sei, habe es Corona-Tests gegeben. Auch bei dem Handballer, doch damit die Begegnung stattfinden dürfe, müsse nach den Regeln des Verbands spätestens 24 Stunden vor dem Anpfiff – die Partie würde heute um 19 Uhr beginnen – ein negatives Ergebnis vorliegen. Diese Vorgabe sei vernünftig, „aber das war zeitlich für uns nicht machbar“.

Neben dem Spiel der ersten Garde fällt auch das der Reserve um 15 Uhr gegen die TS Mühlburg II aus. Grund: „Die beiden Teams trainieren gemeinsam“, erklärt Ufrecht, der darauf hinweist, dass die Duelle im Jugendbereich und das des Frauenteams – Stand Freitagnachmittag – stattfinden könnten.