Corona-Regeln gelten auch bei der Sternenfelser Bürgermeisterwahl

Von Lukas Huber

Sternenfels. Kevin Malthaner, Hartmud Jung oder Antonia Walch? Zwei Kandidaten und eine Kandidatin stellen sich an diesem Sonntag in Sternenfels zur Wahl, um als Nachfolger oder Nachfolgerin des krankheitsbedingt ausgeschiedenen Werner Weber den Chefsessel im Rathaus zu übernehmen.

Das Mühlacker Tagblatt hat allen drei Bewerbern kurz vor der Wahl noch einmal drei Fragen gestellt. Lesen Sie den Artikel dazu.

Für eine Entscheidung im ersten Anlauf müsste ein Anwärter über die Hälfte der Stimmen – die absolute Mehrheit – ergattern. Sollte das nicht der Fall sein, gibt es einen zweiten Urnengang am Sonntag, 9. August. Hier würde die höchste Stimmenzahl zum Erfolg reichen.

Wahlberechtigt sind laut Verwaltung rund 2215 Bürger, wobei knapp 650 im Vorfeld eine Teilnahme per Briefwahl beantragt hätten. Das sei eine überdurchschnittlich hohe Quote, was allerdings für die Organisatoren der Bürgermeisterwahl in Zeiten der Corona-Pandemie nicht überraschend kommt. Bis heute, 15.30 Uhr, könne noch Briefwahl beantragt werden.

Wer sich für den klassischen Urnengang entscheidet, kann seine Stimme am Sonntag, zwischen 8 und 18 Uhr, direkt im Wallokal abgeben – die Sternenfelser im Dienstleistungszentrum Komm-In und die Bewohner des Ortsteils Diefenbach im Foyer der Gießbachhalle. „Dabei gelten die gängigen Corona-Regeln, die wir mit dem Landratsamt Enzkreis abgestimmt haben“, betont Kerstin Seifert vom Hauptamt. So seien nur vier Bürger pro Wahllokal gleichzeitig zugelassen, die einen Mund-Nasen-Schutz tragen und ausreichend Abstand zueinander halten müssten. Desinfektionsmittel stehe bereit.

Für die Auszählung der Stimmen wird nach Schätzung Seiferts etwa eine Stunde benötigt, so dass die Bekanntgabe des Wahlergebnisses gegen 19 Uhr im Komm-In geplant sei. Wegen der Beschränkungen werde per Lautsprecher auch im rückwärtigen Bereich der Einrichtung sowie zeitnah auf der Internetseite informiert.

Unsere Zeitung wird das Ergebnis am Wahlabend noch online verkünden. Eine ausführliche Berichterstattung gibt es dann in der Ausgabe am Montag.