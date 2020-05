Corona-Regeln gelten auch am „Vatertag“

Enzkreis (the). Dem positiven Trend bei den Fallzahlen zum Trotz – die Zahl der akut Erkrankten ist auf ein neues Rekordtief gesunken – gelten auch am Feiertag Christi Himmelfahrt, den viele vorrangig als „Vatertag“ und Ausflugstag wahrnehmen, die bekannten Corona-Regeln.

Für die Gottesdienste, die zum Teil unter freiem Himmel stattfinden, gilt eine maximale Besucherzahl von 100, ansonsten greifen dieselben Vorgaben wie unterm Kirchendach und in anderen geschlossenen Räumen. Neben einem Mindestabstand von anderthalb Metern muss auch gewährleistet sein, dass die Besucher ihre Hände desinfizieren können. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, so das Landratsamt Enzkreis, werde bei Gottesdiensten im Freien ebenfalls empfohlen.

Was das Ausflugsprogramm am „Vatertag“ betrifft, so ist, mit Einschränkungen, die Gastronomie wieder geöffnet, doch wer gerne in der Gruppe unterwegs ist, sollte beachten: Gemeinsam auf Wanderschaft gehen und einkehren dürfen höchstens zwei befreundete Väter mit ihren Familien; also mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und den Mitgliedern eines weiteren Haushalts. Nur in räumlich getrennten „geschlossenen“ Gesellschaften sind in Gaststätten auch wieder Feiern im erweiterten Familienkreis erlaubt.

Die Betreiber wiederum müssen nicht nur auf die Rahmenbedingungen achten, sondern auch die Personalien ihrer Gäste samt Telefonnummer notieren und einen Monat lang speichern, um gegebenenfalls Infektionsketten nachvollziehen zu können. Wer seine Daten nicht herausgeben will, darf nicht bewirtet werden.

