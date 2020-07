Corona: Nur fünf weitere Fälle in Pforzheim und im Enzkreis

Pforzheim/Enzkreis (pm). Fünf weitere Corona-Infektionen hat das Landratsamt Enzkreis von Montag auf Dienstag in seiner Statistik erfasst. Die Zahl in Mühlacker steigt ebenso um eins wie jene in Neuhausen und Neuenbürg. Zwei der jetzt positiv Getesteten sind laut der Behörde in Pforzheim zu Hause.

Aus Pforzheim kommen aber auch positive Nachrichten in Sachen Corona: Die im Nähcafé des Familienzentrum Au produzierten Europa-Masken hätten sich als echter Renner entpuppt, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Um den Schutz vor Ansteckung und den europäischen Zusammenhalt miteinander zu verbinden, habe die Abteilung Europa und Städtepartnerschaften der Stadt Pforzheim in Kooperation mit dem Nähcafé das Projekt der Mund-Nase-Schutzmasken im Europa-Design in die Wege geleitet. Pforzheimerinnen mit und ohne Migrationshintergrund sowie geflüchtete Frauen hätten sich an die Arbeit gemacht.

Verteilt worden seien die Masken zunächst an Europainteressierte und Akteure der deutsch-ausländischen Gesellschaften. Rasch seien aber Bestellungen aus dem ganzen Land eingegangen, so dass schon über 150 Masken hergestellt worden seien. Die Kooperation mit dem Familienzentrum Au, einer gemeinnützigen Einrichtung, werde fortgeführt.

