Corona: Mühlacker Betrieb unter Quarantäne

Enzkreis (pm). Nachdem Mitarbeiter einer mittelständischen Firma in Mühlacker positiv auf Corona getestet worden sind, hat das Landratsamt den Betrieb unter Quarantäne gestellt.

„Es handelt sich um eine Firma des produzierenden Gewerbes“, teilt die Behörde, die am Montag eine aktuelle Corona-Statistik veröffentlichte, mit. Allen Infizierten gehe es so weit gut. Die Produktion sei geschlossen. „Eine Gefahr für die Nachbarschaft oder die Bürgerinnen und Bürger in Mühlacker besteht nicht“, betont Landrat Bastian Rosenau. Am Montag hat das Gesundheitsamt einen Großteil der Testergebnisse der Mitarbeiter des Betriebs erhalten. Aktuell seien 19 von ihnen mit dem Corona-Virus infiziert.

Das Amt ordnete nach den ersten Fällen, die am Freitag bekannt wurden, zum Wochenende eine Quarantäne für alle Mitarbeiter an und nahm eine Reihentestung vor. So sollte verhindert werden, dass sich das Virus außerhalb der Firma verbreiten kann. Die Chefin des Gesundheitsamts, Dr. Brigitte Joggerst, sagt: „Die Geschäftsführung hat die zusätzlichen Maßnahmen sofort umgesetzt. Die positiv Getesteten mussten sich sofort nach Erhalt des Testergebnisses in häusliche Quarantäne begeben und dürfen nicht arbeiten.“ Die Einhaltung der Vorgaben werde kontrolliert. In Wiernsheim handelt es sich um eine und in Pforzheim um zwei Familien, bei denen Covid-19 festgestellt wurde.

Aktuelle Infos, lokale Entwicklungen und Hintergründe in Bezug auf das Coronavirus gibt es täglich in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.