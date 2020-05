Corona: mehr Genesene als akut Erkrankte

Enzkreis (pm). In einer leicht modifizierten Übersicht zur Entwicklung in der Region stellt das Landratsamt Enzkreis jetzt auch die Zahl der aktuell Erkrankten dar.

Wie berichtet, gab es Forderungen von Bürgern, auch die Zahl der Genesenen für die einzelnen Städte und Gemeinden zu veröffentlichen, um so die jeweils aktuelle Zahl der Infizierten am eigenen Wohnort abrufen zu können. Doch dies, argumentiert das Landratsamt, sei schon deshalb schwierig bis unmöglich, weil es unter anderem um Todesfälle gehe, die aus Datenschutzgründen nicht „gemeindescharf“ ausgewiesen werden dürften.

Bei der Darstellung orientiere sich der Enzkreis an der Vorgabe des Robert-Koch-Instituts, das wie auch die WHO und die John-Hopkins-Universität die kumulativen Fallzahlen veröffentliche und diese der Zahl der Genesenen und der Verstorbenen gegenüberstelle, teilte das Landratsamt am Montag mit.

Was sich aus der Statistik des Gesundheitsamts ablesen lässt: Mittlerweile sind im Raum Enzkreis und Pforzheim bereits mehr Menschen genesen (432) als akut erkrankt beziehungsweise positiv getestet (406). Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung liegt seit dem Wochenende unverändert bei 23, wobei 17 der Opfer aus Kommunen im Enzkreis stammten.

Gegenüber den Werten vom Sonntag gab es nur jeweils drei neue Corona-Fälle im Enzkreis und in der Stadt Pforzheim. Der Effekt der Wiedereröffnung der Geschäfte vor zwei Wochen lasse sich noch nicht abschätzen, hieß es dieser Tage. Als neuer Faktor kommt seit Montag die teilweise Rückkehr zum Schulbetrieb hinzu (lesen Sie dazu einen ausführlichen Artikel in unserer Ausgabe am Dienstag).

Aktuelle Infos und lokale Entwicklungen in Bezug auf das Virus gibt es täglich in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.