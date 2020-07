Corona: Laut Landratsamt aktuell 17 Menschen betroffen

Pforzheim/Enzkreis (pm). 17 Menschen sind laut Landratsamt in Pforzheim und dem Enzkreis derzeit von Corona betroffen. Die Gesamtzahl der Infektionen im Enzkreis sank um eins wegen einer „Datenbereinigung“, wie die Behörde am Donnerstag mitteilte.

Die Europäische Kommission hat eine öffentliche Befragung zu Fern- und Onlineunterricht in der Pandemie gestartet. Bis zum 4. September sollen die Erfahrungen von Schulen und Universitäten mit digitalem Unterricht in den Aktionsplan für digitale Bildung einfließen. Dies teilt der Europaabgeordnete Daniel Caspary (CDU) mit. Die öffentliche Konsultation richtet sich an Bürger sowie an Einrichtungen und Organisationen aus dem öffentlichen und privaten Sektor, die bereit sind, ihre Meinungen, ihre Erfahrungen und ihre Vision für die digitale Bildung in Europa auszutauschen.

„100 Millionen Studenten, Lehrer und Bildungspersonal waren weltweit von der Pandemie betroffen. Für viele war dies das erste Mal, dass sie digitale Technologien für das Lehren und Lernen voll und ganz genutzt haben. Mit dieser öffentlichen Konsultation möchte die EU all diese Erfahrungen verstehen und aus ihnen lernen“, sagt Daniel Caspary. Weitere Infos gibt es im Internet.