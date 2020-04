Corona: Langsamer Anstieg am Wochenende

Pforzheim/Enzkreis (lh). Der Anstieg der offiziellen Corona-Fallzahlen ist Ende der Woche langsamer geworden: Im Enzkreis sind es – Stand Samstag – 154 (+5), in Pforzheim (69 (+3) – also insgesamt 223.

Davon wieder gesund sind 101 Menschen, gestorben sind fünf Patientn, die mit Covid-19 infiziert gewesen waren. Diejenigen, die noch krank sind, befinden sich laut dem Gesundheitsamt in häuslicher Quarantäne oder im Krankenhaus. Angehörige und Kontaktpersonen seien ebenfalls zu Hause.

