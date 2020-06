Corona: Landratsamt nennt Infiziertenzahlen in Gemeinden

Pforzheim/Enzkreis (pm). Nach einer Null am Vortag hat das Landratsamt am Donnerstag drei Neuinfektionen gemeldet – und erneut eine aktuelle Statistik veröffentlicht.

Erstmals wurde gemeindegenau über die Zahl der akut Betroffenen informiert. Von den 62 Menschen, die noch nicht als genesen gelten, wohnen sechs in Mühlacker, vier in Maulbronn und je einer in Ötisheim und Illingen.

Nachdem in einer dritten Testreihe nur noch 16 Mitarbeiter von Müller-Fleisch positiv getestet worden waren, hebt das Landratsamt die Arbeitsquarantäne auf. Ab Montag könnten alle Beschäftigten zum „normalen Leben“ zurückkehren, heißt es in der Enzkreis-Behörde. „Mittlerweile ist der Ausbruch unter Kontrolle, und wir können bei den neuen Fällen die Kontakte schnell ermitteln und die der Kategorie eins isolieren“, wird Dr. Brigitte Joggerst, die Leiterin des Gesundheitsamts, zitiert.

Gleichzeitig dürfe ab Montag auch der Werksverkauf wieder starten, wo dieselben Vorgaben hinsichtlich des Infektionsschutzes gelten würden wie in Metzgereien oder Supermärkten. Der Einstellungsstopp für neue Mitarbeiter in der Produktion werde um zwei Wochen verlängert.

Neue Kräfte müssten in jedem Fall, wie im Pandemieplan der Firma und in den Anordnungen des Landratsamts vorgegeben, ein negatives Testergebnis vorweisen. Dies gelte auch für Neueinstellungen in der Verwaltung.

