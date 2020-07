Corona: Landratsamt Enzkreis verzeichnet Anstieg

Pforzheim/Enzkreis (pm). Einen deutlicheren Anstieg der Corona-Neuinfektionen als zuletzt hat das Landratsamt Enzkreis am Mittwoch vermeldet.

Der aktuellen Statistik der Behörde zufolge sind im Vergleich zum Vortag vier weitere Fälle in Pforzheim und fünf Infizierte im Enzkreis hinzugekommen. Zwei positiv Getestete wohnen in Birkenfeld, drei in Mühlacker. Akut von Covid-19 betroffen sind laut der Kreisbehörde derzeit insgesamt 30 Menschen im Enzkreis und in Pforzheim. Zum Vergleich: Anfang voriger Woche hatte der Wert noch bei elf gelegen.

Zu den zahlreichen Auswirkungen der Corona-Pandemie zählt auch, dass die Konfirmationen nicht wie sonst üblich im Frühjahr stattfinden konnten. In Iptingen, wo das große Fest für den 3. Mai in der Margaretenkirche geplant gewesen war, haben die Verantwortlichen nun einen innovativen Weg gefunden. „Aus Gründen des Infektionsschutzes haben der Kirchengemeinderat Iptingen, die Eltern und Pfarrerin Sabine Wöhr beschlossen, dass die Jugendlichen nicht in der Kirche, sondern im Iptinger Pfarrgarten konfirmiert werden“, heißt es in einer Mitteilung. Anstelle des Posaunenchores spiele ein Bläserquartett, und vielleicht sängen zusätzlich die Vögel im Hintergrund.

Beginn sei um 10 Uhr im Pfarrgarten. Als Ausweichort bei Regen diene die Kreuzbachhalle.