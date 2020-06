Corona: Landratsamt Enzkreis vermeldet Todesfall

Enzkreis/Pforzheim (pm). Ein über 80-jähriger Mann aus dem Enzkreis ist vor wenigen Tagen in Zusammenhang mit dem neuartigen Corona-Virus in einer Klinik verstorben. Das teilt das Gesundheitsamt mit, bei dem die Meldung erst jetzt eingegangen ist.

Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Pforzheim und dem Enzkreis auf insgesamt 29 – acht davon entfallen auf die Stadt und 21 auf den Landkreis. Am Mittwoch wurden auch zwei weitere Infektionen in Neuhausen und Niefern-Öschelbronn bekannt.

Wie umgehen mit der Pandemie ? Diese Frage stellen sich auch Hochschulen und Universitäten. Online-Vorlesungen haben sich an der Hochschule Pforzheim längst als Standard etabliert. Der Umgang mit praktischen Lehreinheiten ist unter den Bedingungen der Corona-Pandemie zu Beginn des Sommersemesters aber noch ungeklärt gewesen.

Der Bachelorstudiengang Medizintechnik fand nun einen Weg, den Studierenden auch dies zu ermöglichen: Die Lehrveranstaltungen „Chemische Analytik“ für Studierende im zweiten und „Molekulare Diagnostik“ für Studierende im vierten Semester wurden in den virtuellen Raum verlegt. Das Konzept könne, heißt es in einer Mitteilung, das reale Labor zwar nicht komplett ersetzen, den angehenden Medizintechnikern aber einen „Leerlauf“ ersparen.

