Corona: Landratsamt Enzkreis vermeldet erneut einen Todesfall

Enzkreis (lh). Das Landratsamt Enzkreis beklagt in einer Mitteilung am Mittwoch einen weiteren Todesfall, der im Zusammenhang mit dem Coronavirus steht: Verstorben sei demnach zuletzt eine über 80-Jährige Frau. Damit ist die Zahl der Todesfälle in Pforzheim (4) und dem Enzkreis (7) auf insgesamt elf angestiegen.

Größer geworden ist auch die Zahl derer, die positiv auf das Virus getestet worden sind. In Pforzheim liegt sie derzeit bei 124 (+3 im Vergleich zu Dienstag), im Enzkreis bei 332 (+15) – also insgesamt 456 (+18).

Vom Coronavirus erholt haben sich inzwischen 184 Menschen in Pforzheim und im Enzkreis (+21).

Auf einer Karte zeigt die Behörde, in welchen Kommen es aktuell wie viele Fälle gibt.

Aktuelle Infos und lokale Entwicklungen in Bezug auf das Virus lesen Sie in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.