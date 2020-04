Corona: Landratsamt Enzkreis meldet zwei weitere Todesfälle

Enzkreis/Pforzheim (lh). Eine 90 Jahre alte Frau aus Pforzheim sowie eine 83-Jährige aus dem Enzkreis sind in Zusammenhang mit dem Coronaviirus verstorben. Das teilte das Gesundheitsamt am Donnerstagnachmittag mit. Damit ist die Zahl der Todesfälle in Pforzheim (5) und dem Enzkreis (17) auf insgesamt 22 angestiegen.

Insgesamt positiv auf das Covid-19 getestet wurden laut dem Gesundheitsamt 834 (+6) Menschen – davon 310 (+6) in Pforzheim und 524 im Enzkreis. Bei genauerem Hinsehen fällt auf: Die Zahl im Enzkreis hat sich im Vergleich zum Vortag (527) um drei verringert. ,,Hin und wieder gibt es geringfügige Änderungen zwischen Pforzheim und dem Enzkreis aufgrund von Anschriftenkorrekturen“, klärt eine Sprecherin der Kreisbehörde auf; in diesem Fall offenbar bei Mitarbeitern von Müller-Fleisch.

Insgesamt von der Infektion mit dem Virus erholt haben sich in Pforzheim und im Enzkreis 386 Menschen, vier mehr als am Vortag.

Aktuelle Infos und lokale Entwicklungen in Bezug auf das Virus lesen Sie in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.