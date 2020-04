Corona: Landratsamt Enzkreis meldet 18. Todesfall

Pforzheim/Enzkreis (lh/pm). Ein über 90-jähriger Mann aus dem Enzkreis ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Zusammenhang mit dem Corona-Virus in einer Klinik verstorben. Das teilte das Gesundheitsamt des Landratsamts Enzkreis am frühen Freitagabend mit. Damit steigt die Zahl der Todesfälle in Pforzheim (4) und im Enzkreis (14) auf insgesamt 18.

Die Zahl der Menschen, die positiv auf Covid-19 getestet wurden, ist laut der Kreisbehörde in Pforzheim von Donnerstag auf Freitag auf 273 (+13), im Enzkreis auf 492 (+19) gestiegen – sie liegt also insgesamt bei 765 (+32). Eine aktuelle Karte zeigt, in welchen Gemeinden es wie viele Fälle gibt.

Wieder von der Corona-Infektion erholt haben sich nach Angaben des Gesundheitsamts 332 Menschen (+24).

Aktuelle Infos und lokale Entwicklungen in Bezug auf das Virus lesen Sie in unserer gedruckten Zeitung, im ePaper oder auf unserer Webseite.