Corona: Landratsamt Enzkreis beklagt zweites Todesopfer

Enzkreis (pm). Nach dem Mann aus Ötisheim, der die Infektion mit dem Coronavirus nicht überlebt hat, beklagt das Landratsamt das zweite Todesopfer im Enzkreis: Dabei handelt es sich laut Mitteilung um eine 80-Jährige, die am Dienstag ,,im Zusammenhang“ mit Covid-19 gestorben sei.

Aus welcher Gemeinde die Frau kommt, lässt die Behörde offen, die das Verfahren zur Erfassung der Fälle aktuell umstelle und daher frühestens wieder am Donnerstag ,,gemeindescharfe Daten zur Verfügung stellen“ könne. Eine Übersichtskarte, wie sie das Landratsamt in den vergangenen Tagen veröffentlicht hat, gibt es daher an diesem Mittwoch nicht.

Erneut gestiegen sei indes die Zahl der positiv auf das Virus Getesteten, so die Verwaltung: Im Enzkreis (+11) beträgt sie nun 124, in Pforzheim 57 (+10). Insgesamt liegt die offizielle Zahl damit bei 181.

Aktuelle Informationen und lokale Entwicklungen in Bezug auf das Virus – etwa, wie die Situation in den umliegenden Landkreisen derzeit aussieht – lesen Sie in unserer gedruckten Ausgabe am Donnerstag, im ePaper oder auf unserer Webseite.