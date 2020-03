Corona: Landratsamt Enzkreis aktualisiert Infektionszahlen

Pforzheim/Enzkreis (pm). Die Zahl der Infizierten mit dem Coronvirus in Pforzheim und dem Enzkreis ist im Vergleich zu Montag (63) weiter angestiegen. Am Dienstagabend meldete das Landratsamt Enzkreis sechs weitere positiv getestete Menschen – insgesamt sind es also jetzt 69.

Aktuell gebe es in Pforzheim 23 bestätigte Corona-Fälle, im Enzkreis 46, so das Gesundheitsamt. Die Betroffenen befänden sich in häuslicher oder Klinik-Quarantäne. Angehörige und Kontaktpersonen seien ebenfalls zu Hause.

Corona: Landratsamt beklagt ersten Todesfall im Enzkreis.

Welche Städte und Kommunen betroffen sind, ist der Karte zu entnehmen. Weiterhin keine Getesteten gibt es in Knittlingen, Sternenfels, Maulbronn, Illingen, Ölbronn-Dürrn, Kieselbronn, Tiefenbronn, Engelsbrand und Neuenbürg.



In Maulbronn soll eine improvisierte Schwerpunktpraxis öffnen. Lesen Sie dazu einen Artikel in unserer Ausgabe am Mittwoch.