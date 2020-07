Corona: Kein weiterer Insel-Schüler betroffen

Pforzheim/Enzkreis (pm). Drei Fälle mehr in Birkenfeld und eine neue Corona-Infektion in Pforzheim – die Bilanz des Gesundheitsamts nach dem Wochenende, die aus der aktuellen Statistik hervorget.

Derweil gibt es laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung Pforzheim positive Nachrichten, was die Corona-Fälle an der Insel-Realschule betrifft. Die Testergebnisse der 13 Kontaktpersonen – elf Schüler und zwei Lehrer – seien allesamt negativ ausgefallen.

Wie berichtet, war in der vergangenen Woche ein Schüler positiv auf das Virus getestet worden. Die Lehrer und Mitschüler, die engeren Kontakt hatten, bleiben nun laut Stadtverwaltung sicherheitshalber für die Inkubationszeit von 14 Tagen in häuslicher Quarantäne. Der Unterricht in den anderen Klassen werde unter Beachtung der üblichen Hygienemaßnahmen weitergeführt, hieß es im Rathaus.

Während die Gesundheitsbehörden angesichts vereinzelter Infektionen – betroffen ist, wie berichtet, unter anderem die Berufliche Schule Mühlacker – weiterhin ein wachsames Auge auf die Entwicklung haben, setzt die Tierschutzorganisation Peta ebenfalls ein Zeichen. In der Nähe des Unternehmens Müller-Fleisch in Birkenfeld, wo sich Hunderte Lohnarbeiter infiziert hatten, sei ein Großplakat platziert worden – mit dem Slogan: „Tofu hat noch nie eine Pandemie verursacht.“